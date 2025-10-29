Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль Набиуллина: цифровой рубль будет широко использоваться в регионах

Цифровой рубль ожидает высокая востребованность в сфере бюджетных расчетов на региональном уровне, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде. По ее словам, успешный пилотный проект был реализован совместно с рядом первопроходцев, включая Татарстан, Чувашию и Ростовскую область.

Думаю, что в бюджетном процессе цифровой рубль будет очень востребован и на региональном уровне, <…> мы протестировали целевые выплаты. Я думаю, что коллеги убедились, что цифровой рубль позволяет экономить на администрировании всего бюджетного процесса, не говоря о том, что уже происходят мгновенные зачисления, — сказала Набиуллина.

Озвучен и конкретный срок для повсеместного внедрения новой формы расчетов. Все региональные и муниципальные бюджеты получат возможность проводить операции в цифровых рублях начиная с 2027 года. При этом глава Центробанка призвала представителей властей уже сейчас проанализировать, какие именно платежи целесообразно переводить на новую платформу в первую очередь.

Ранее бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Александр Хандруев заявил, что внедрение цифрового рубля в России преследует цели повышения прозрачности финансовых операций и контроля за целевым использованием средств. По его словам, это поможет оздоровить экономическую ситуацию в стране.