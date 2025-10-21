Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:50

Эксперт объяснил, зачем государству понадобилось вводить цифровые рубли

Экс-зампред ЦБ Хандруев: цифровой рубль вводится в целях финансового контроля

Цифровой рубль Цифровой рубль Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Внедрение цифрового рубля в России преследует цели повышения прозрачности финансовых операций и контроля за целевым использованием средств, заявил NEWS.ru бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Александр Хандруев. По его словам, это поможет оздоровить экономическую ситуацию в стране.

Главное в том, что цифровой рубль вводится в целях контроля за целевым использованием средств со стороны Минфина и Банка России. И в целях контроля за предприятиями, особенно тех, что с госучастием. Это в целом оздоровит ситуацию, в том числе коррупционную, поможет решить проблемы с уклонением от налогов, — сказал Хандруев.

По его словам, каждый цифровой рубль имеет уникальный криптографический код. В отличие от наличных, цифровые рубли можно отслеживать на всех этапах обращения — кому они попали и как, отметил эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что порядка 60% россиян поддерживает внедрение цифрового рубля. По его мнению, данный финансовый инструмент составит конкуренцию частным банкам. В случае использования цифрового рубля физическое лицо сможет провести финансовую операцию без комиссии, как в банке. При этом пользователь не получит предложенные банком бонусы, например кешбэк. Поэтому выбор, использовать цифровой рубль или нет, остается за физлицом, отметил Аксаков.

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

