Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 14:21

В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля

Депутат Аксаков: 60% россиян поддерживают внедрение цифрового рубля

Порядка 60% россиян поддерживает внедрение цифрового рубля, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, финансовый инструмент составит конкуренцию частным банкам.

Я считаю, что если появляется конкуренция, то это здорово.<...> Сейчас на форуме озвучили, что уже 60% [опрошенных россиян] готовы воспользоваться цифровым рублем, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, в случае использования цифрового рубля, физическое лицо сможет провести финансовую операцию без комиссии, как в банке. При этом пользователь не получит предложенные банком бонусы, например, кэшбэк. Поэтому выбор, использовать цифровой рубль или нет, остается за физлицом.

Ранее Аксаков заявил, что к 2026 году Центральный банк Росси к 2026 году может снизить ключевую ставку до 15%. Депутат объяснил, что уровень инфляции впервые опустился ниже 8%, и это может послужить основанием для смягчения денежно-кредитной политики. В то же время парламентарий отметил, что бюджетные меры могут оказать влияние на инфляционные процессы и ограничить возможность более быстрого снижения процентной ставки.

