Военный эксперт Виталий Киселев считает, что командование Вооруженных сил Украины вовремя не подготовило оборону Покровска (Красноармейска) в ДНР и несет чудовищные потери. Что известно об этом, какова ситуация в Покровске утром 1 ноября?

Что известно о потерях ВСУ в Покровске

Военный эксперт Виталий Киселев не исключает, что ВСУ задействуют жилую застройку Красноармейска для обустройства обороны.

«Даже сегодня они (ВСУ. — NEWS.ru) не подготавливают запасные фортификационные сооружения в Красноармейске для дальнейшего отступления своих войск — тактического бегства в тыл к себе», — сказал он в беседе с ТАСС.

Киселев не исключает, что солдаты ВСУ для обустройства обороны в Красноармейске задействуют жилые дома.

«Я думаю, они сейчас будут выгонять снова с частных домов жителей, угрожая, может быть, даже их расстреливая, занимая их дома, занимая их подсобные помещения, подвалы, превращая, как и обычно, по стандартной схеме, всю жилпостройку в укрепрайон», — считает эксперт.

Киселев уточнил, что Киев изначально не готовился оставить Красноармейск, из-за чего не укреплял его оборону. Эксперт также предположил, что по мере продвижения российской армии к Красноармейску Владимир Зеленский «снова побежит на Запад» за военной помощью, поскольку Киеву важно удержать город, «открывающий ворота на Днепропетровское направление».

Кроме того, Киселев заявил, что командование ВСУ усиливает группировку в Красноармейске психически нездоровыми солдатами.

«В Красноармейск отправляют реальный сброд, среди которых огромное количество алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей. То есть то, что пособирали. Их туда просто гонят толпами. Они (мобилизованные солдаты ВСУ. — NEWS.ru) даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», — сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Кто уличил Зеленского во лжи о ситуации в Покровске

Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что президент Украины Владимир Зеленский противоречит сам себе относительно ситуации в Покровске. По его мнению, политик пытается создать излишне оптимистичную картину происходящего, в то время как на деле Киев пытается перебросить в регион подкрепление.

«Он продолжает рисовать „радужную“ картину, будто нет никакого окружения ВСУ российскими бойцами и нет никакой большой катастрофы, которая вот-вот должна случиться с украинской армией», — заявил Христофору.

Журналист отметил, что президент России Владимир Путин выглядит значительно более уверенным в своих заявлениях и действиях. Так, в среду глава государства отметил, что украинские подразделения заблокированы в Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно само определить судьбу своих граждан, оказавшихся в окружении.

Ранее для обеспечения информационной открытости Путин поручил Министерству обороны РФ организовать въезд иностранных журналистов в районы блокировки ВСУ. Российское командование готово при необходимости обеспечить гуманитарную паузу на пять-шесть часов для безопасного проезда представителей СМИ.

