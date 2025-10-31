Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов

Молочные продукты, зеленые овощи, орехи, рыба, яйца и бобовые помогают укрепить зубную эмаль, заявил LIFE.ru стоматолог Евгений Прокопенко. Для здоровья зубов он посоветовал есть твердые сыры и фрукты, например, яблоки, морковь и сельдерей.

Молочные продукты — главный источник кальция и фосфора. Эти минералы участвуют в естественном восстановлении структуры эмали после микроповреждений. Чем она крепче, тем меньше риск кариеса и чувствительности зубов. Кроме того, твердые сыры нейтрализуют кислоту во рту и создают щелочную среду, благоприятную для зубов, — пояснил Прокопенко.

Он уточнил, что в шпинате и брокколи содержится обилие кальция и витаминов группы B. Такой состав полезен не только для эмали, но и для десен. Орехи и семена, в свою очередь, считаются источником фосфора, а рыба, яйца и бобовые — кладезем белков и минералов.

Врач добавил, что твердые овощи и фрукты способствуют очищению зубов. В частности, яблоки, морковь и сельдерей могут удалять мягкий налет во время жевания.

