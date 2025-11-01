Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 05:52

«Недоразумение»: в ФРГ хотят остановить Трампа перед ядерными испытаниями

Генерал Виттман: Трамп объявил о ядерных испытаниях на фоне недоразумения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слова главы Белого дома Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний стало следствием недоразумения, заявил в интервью изданию Die Welt бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман. По версии немецкого военного, политик неправильно интерпретировал слова президента России Владимира Путина о проведенных тренировках.

Генерал пояснил, что российский лидер говорил об испытаниях именно ракеты-носителя, а не о ядерных. Виттман также предположил, что высказывание Трампа может представлять собой попытку вернуться к переговорному процессу по контролю над вооружениями. По его мнению, это может быть своеобразным ответом на недавние российские предложения в данной сфере.

Трамп говорит, что мы хотим сделать тоже самое, что и все остальные. Но это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а о испытании ракеты-носителя, — уточнил Виттман.

Ранее Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, которая продемонстрировала возможность полета на 14 тыс. километров. В ответ на заявление Трампа представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул сохранение моратория на ядерные испытания, а исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Роберт Флойд предупредил о рисках для международной стабильности в случае возобновления таких испытаний.

