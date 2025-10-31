CAS принял сторону российских саночников в вопросе допуска к турнирам CAS разрешил российским саночникам участие в соревнованиях в нейтральном статусе

Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях в санном спорте, но только в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS). Решение было принято после рассмотрения аргументов Международной федерации санного спорта (FIL).

Организация указала, что участие россиян может увеличить риск инцидентов, связанных с позицией общества и других спортсменов. Поэтому отстранение россиян не должно считаться санкцией по признаку гражданства.

Однако коллегия сочла, что полное отстранение спортсменов из Российской Федерации не является соразмерной мерой, а для обеспечения безопасности соревнований можно найти дополнительные меры.

Коллегия постановила, что отстранение российских спортсменов от соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, подходящих под критерии нейтральности, отменяется, — говорится в публикации пресс-службы CAS.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил о намерении обратиться за консультацией к Федерации бобслея и скелетона после того, как Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным отстранение российских спортсменов. Федерация хочет добиться аналогичного вердикта и отменить исключение своих спортсменов из международных соревнований.