Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 22:21

CAS принял сторону российских саночников в вопросе допуска к турнирам

CAS разрешил российским саночникам участие в соревнованиях в нейтральном статусе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях в санном спорте, но только в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS). Решение было принято после рассмотрения аргументов Международной федерации санного спорта (FIL).

Организация указала, что участие россиян может увеличить риск инцидентов, связанных с позицией общества и других спортсменов. Поэтому отстранение россиян не должно считаться санкцией по признаку гражданства.

Однако коллегия сочла, что полное отстранение спортсменов из Российской Федерации не является соразмерной мерой, а для обеспечения безопасности соревнований можно найти дополнительные меры.

Коллегия постановила, что отстранение российских спортсменов от соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, подходящих под критерии нейтральности, отменяется, — говорится в публикации пресс-службы CAS.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил о намерении обратиться за консультацией к Федерации бобслея и скелетона после того, как Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным отстранение российских спортсменов. Федерация хочет добиться аналогичного вердикта и отменить исключение своих спортсменов из международных соревнований.

арбитраж
Россия
спортсмены
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки молча меняют условия по кредитам: это законно? Как защитить себя
Украина ввела новые санкции против компаний из трех стран
Арестованную за госизмену из Орла проверят на вменяемость в Москве
Звезда шоу «Голос» скончалась от серьезных травм после ДТП
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр
CAS принял сторону российских саночников в вопросе допуска к турнирам
Набиуллина развеяла миф о спаде в экономике: зарплаты и цены в 2026-м
В Telegram появилась новая возможность для российских пользователей
Пассажирка скончалась при падении на станции в петербургском метро
В одной из стран СНГ задумались о выходе из организации
«Сам жду»: Лепс о свадьбе с Авророй Кибой
Трамп отказал Орбану в исключении Венгрии из санкций против нефти России
Беспилотник «Посейдон» назвали символом российской мощи и превосходства
Россияне из Болгарии рассказали, зачем Пугачева купила там шикарный дом
Лепс озвучил райдер на фоне скандальных слухов о четырех литрах алкоголя
Обезглавленная мигрантка и четыре трупа на мосту: главные ЧП дня
Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и умер спустя сутки
Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой
В российском регионе рождаемость превысила средний показатель по стране
Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.