02 ноября 2025 в 18:49

В Петербурге собираются ликвидировать банк с финскими корнями

Суд решил ликвидировать петербургский «Банкирский дом»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге завершена ликвидация банка «Банкирский дом», который имел финское происхождение, соответствующее определение вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Таким образом, завершился почти 10-летний процесс конкурсного производства.

Завершить конкурсное производство. Завершить процедуру банкротства в связи с отсутствием имущества и средств. <…> Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника, — сказано в документе.

Финансовое учреждение было зарегистрировано в июне 1994 года и имело московский филиал. Контрольный пакет акций банка принадлежал финской компании H-Markkinointi OY, которая была ликвидирована в 2022 году. Владельцем этой консалтинговой фирмы из города Лахти являлся россиянин Евгений Лыков. С 2002 по 2007 год он также занимал должность председателя правления АКБ «Банкирский дом».

Ранее временная администрация банка «Таврический» установила размер дефицита капитала финансовой организации. Согласно данным Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обязательства банка перед кредиторами превысили стоимость его активов на 137,2 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов, выполняющее функции временной администрации, провело анализ бухгалтерской отчетности на дату отзыва лицензии 3 сентября. На тот момент объем обязательств достигал 225,2 млрд рублей. Выявленное превышение обязательств над активами стало основанием для подачи заявления о признании банка банкротом.

банки
суды
Cанкт-Петербург
арбитраж
