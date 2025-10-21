В капитале петербургского банка обнаружили многомиллиардную дыру В капитале петербургского банка «Таврический» нашли дефицит в 137,2 млрд рублей

Временная администрация банка «Таврический» определила размер дефицита капитала организации. Согласно свежим данным, опубликованным в полном решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обязательства банка перед кредиторами превышают стоимость его активов на 137,2 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее в роли временной администрации, проанализировало бухгалтерскую отчетность банка на момент отзыва лицензии 3 сентября. Тогда активы составили 137,2 млрд рублей, а обязательства достигли 225,2 млрд. Эти данные стали основанием для подачи заявления о банкротстве, так как активов оказалось недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами.

После проведения дополнительной проверки финансового состояния банка АСВ уточнило информацию: стоимость активов снизилась до 93,5 млрд рублей, а обязательства возросли до 230,7 млрд. Суд отметил, что разница между обязательствами и активами составила 137 194 297 тыс. рублей. В рамках данного дела к участию привлечен санатор — АКБ «Международный финансовый клуб».

Ранее стало известно, что Таврический банк признали банкротом. Соответствующий иск к организации подал ЦБ России. В отношении банка также инициировали конкурсное производство.