Российские спортсменки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова во время соревнований двоек по бобслею среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным Депутат Свищев: российские керлингисты будут добиваться допуска на соревнования

Президент Федерации керлинга России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что обратился к Федерации бобслея и скелетона России с просьбой о консультации. Он отметил, что это решение было принято после того, как апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) постановил, что отстранение российских спортсменов от соревнований является противозаконным.

Керлинг — тоже командный вид спорта. Сегодня мы провели заседание исполкома и приняли решение обратиться к нашим коллегам, чтобы нас проконсультировали, как действовать дальше в условиях, что решение по бобслеистам и скелетонистам было принято в их пользу, — сказал Свищев.

Депутат заявил, что Федерация керлинга России будет добиваться аналогичного решения о незаконном отстранении спортсменов от международных соревнований. Свищев поздравил коллег с этой победой.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что IBSF посчитала незаконным отстранение российских бобслеистов и скелетонистов от международных соревнований. Решение по данному вопросу было окончательно утверждено 19 октября.

CAS 16 октября впервые признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований. Суд счел санкции нарушающими принципы политического нейтралитета и недискриминации.