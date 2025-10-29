Стало известно, как в Таиланде прощаются с королевой-матерью Сирикит В Таиланде действуют особые правила поведения во время траура по королеве-матери

В Таиланде начались церемонии прощания с королевой-матерью Сирикит — в стране объявлен годичный траур. Власти призвали жителей и туристов соблюдать особые правила поведения и отказаться от развлечений. А в музеи и королевские резиденции допускают только в одежде черных или приглушенных тонов, передает РЕН ТВ.

У меня нет слов… Сердце просто разбито. Наша страна переживает тяжелое время, — поделилась местная жительница.

Сирикит была одной из самых влиятельных фигур Таиланда XX века. Она родилась в 1932 году и в 17 лет стала королевой, супругой Рамы IX. Сирикит активно продвигала тайскую культуру и ремесла, а также участвовала в международных дипломатических инициативах. В 2007 году она посетила Россию с государственным визитом, встретилась с президентом страны Владимиром Путиным и передала $6 млн (около 150 млн рублей) на реставрацию дворца в Петергофе.

Ранее в Таиланде случился острый дефицит черной одежды после объявления национального траура. Ежедневные продажи траурной атрибутики выросли с 200–300 до 10 тысяч единиц. Правительство ввело строгий контроль над ценами через департамент внутренней торговли. Нарушителям грозят крупные штрафы и тюремное заключение.