Траур по королеве-матери привел к дефициту черной одежды В Таиланде зафиксирован дефицит черной одежды на фоне траура по королеве-матери

В Таиланде наблюдается острый дефицит черной одежды, вызванный объявлением национального траура по королеве-матери Сирикит, сообщает Business Times. Розничные сети не справляются с ажиотажным спросом, возникшим после кончины матери действующего монарха Маха Вачиралонгкорнаа.

Одна из местных продавцов подтвердила резкий рост покупательской активности. По ее словам, теперь ежедневно реализуется около 10 тыс. черных блузок, рубашек и платьев, тогда как ранее этот показатель не превышал 200-300 единиц. Она отметила, что работает практически без отдыха, занимаясь упаковкой и отправкой заказов.

Правительство Таиланда установило строгий контроль над рынком траурной одежды через Департамент внутренней торговли. Власти потребовали от всех розничных сетей, включая онлайн-платформы, воздержаться от завышения цен. Для нарушителей предусмотрены существенные денежные штрафы и возможность тюремного заключения.

Ранее таиландские власти объявили годичный траурный период для государственных служащих. Также руководство страны рекомендовало населению соблюдать 90-дневный траур.