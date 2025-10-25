В Таиланде умерла королева-мать Сирикит Мать короля Таиланда Сирикит скончалась в возрасте 93 лет

В Таиланде в возрасте 93 лет скончалась королева-мать Сирикит — мать короля Махи Вачиралонгкорна, пишет тайская газета Bangkok Post. По информации издания, она умерла вечером пятницы, 24 октября, в королевском госпитале.

Ее Величество Королева Сирикит, Королева-мать, мирно скончалась в пятницу в 21:21 в Мемориальном госпитале короля Чулалонгкорна, — говорится в материале.

Газета отмечает, что в последние годы королева редко выходила в свет из-за состояния здоровья. После ее смерти король объявил годовой траур, похороны пройдут с высшими почестями. Останки Сирикит будут захоронены в Тронном зале королевского дворца в Бангкоке.

