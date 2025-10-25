Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 13:35

В Таиланде умерла королева-мать Сирикит

Мать короля Таиланда Сирикит скончалась в возрасте 93 лет

Королева-мать Сирикит Королева-мать Сирикит Фото: Misha Japaridze /AP/TASS

В Таиланде в возрасте 93 лет скончалась королева-мать Сирикит — мать короля Махи Вачиралонгкорна, пишет тайская газета Bangkok Post. По информации издания, она умерла вечером пятницы, 24 октября, в королевском госпитале.

Ее Величество Королева Сирикит, Королева-мать, мирно скончалась в пятницу в 21:21 в Мемориальном госпитале короля Чулалонгкорна, — говорится в материале.

Газета отмечает, что в последние годы королева редко выходила в свет из-за состояния здоровья. После ее смерти король объявил годовой траур, похороны пройдут с высшими почестями. Останки Сирикит будут захоронены в Тронном зале королевского дворца в Бангкоке.

До этого в Лос-Анджелесе на 99-м году жизни скончался американский актер Эд Уильямс, известный по роли лаборанта во франшизе «Голый пистолет». Он был одним из двух актеров, появившихся во всех проектах франшизы — от сериала «Полицейский отряд!» до трех полнометражных фильмов.

Ранее сообщалось, что сооснователь и ведущий гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли по прозвищу Эйс умер на 75-м году жизни. Причиной смерти стали травмы, полученные при падении в конце сентября.

Азия
Таиланд
смерти
королевы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это безумие!»: аналитик из США предупредил ЕС о мощи российского оружия
Развод, дочь в Европе, слова об СВО, алкоголь: куда пропал Александр Балуев
Стала известна точная дата окончания украинского конфликта
«Газпром» добивается взыскания многомиллионных убытков
В Госдуме отреагировали на отправку Украине французских истребителей Mirage
Почти 100 тыс. жителей Херсонской области остались без света
Сотни детей эвакуировались из-за пожара в школе
«Не поступало»: «Татнефть Арена» об отмене концерта Лепса в Казани
Путин предрек конвенции против киберпреступлений вхождение в историю
Удар по дамбе, налет на Московский регион: как ВСУ атакуют РФ 25 октября
Кадыров сообщил о спасении бойца ВСУ от голодной смерти
Стало известно, кто стал прототипом цифрового аватара Высоцкого
Магнитные бури сегодня, 25 октября: что завтра, скачки давления, мигрени
Полиция задержала 11 участников драки у чайханы
Гороскоп на неделю с 27 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Собянин объявил о начале реставрации крупнейшего храма Москвы
Появились подробности по делу о попрошайках в Шереметьево
Россияне рискуют потерять деньги из-за отмены концерта известного диджея
Россия готовится к ядерной войне? Что такое дрон «Судного дня», подробности
Запашный развелся с женой после 18 лет брака
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.