Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 01:14

Wildberries облегчит жизнь продавцов на полгода

Wildberries замораживает размер комиссии для продавцов с 1 ноября на полгода

Грузовик на складе маркетплейса Wildberries Грузовик на складе маркетплейса Wildberries Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries с 1 ноября фиксирует размер комиссионных сборов по всем действующим моделям продаж. Данное решение распространяется на все категории товаров и формы сотрудничества с продавцами, указала пресс-служба объединенной компании Wildberries&Russ.

Мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие 6 месяцев — с 1 ноября 2025 года, — указанно в сообщении.

В компании подчеркивают, что приняли такое решение, понимая важность стабильности и прогнозируемости для предпринимателей, работающих на маркетплейсе. Заморозка комиссии на шесть месяцев призвана помочь продавцам более эффективно планировать свою деятельность в преддверии новогоднего сезона и в первые месяцы следующего года. Этот шаг позволит бизнесу оптимизировать финансовые потоки и разработать долгосрочные стратегии развития.

Ранее в Wildberries& Russ рассказали, что в соцсетях стали появляться недостоверные посты, в которых говорится, что кого-то «задержали за заказы на Wildberries». Таким образом рекламируется несуществующая акция от маркетплейса, которая якобы позволяет ежедневно зарабатывать крупные суммы.

Wildberries
комиссии
заморозки
размеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рейтинг Макрона упал до 11%: что с другими лидерами ЕС, почему им не верят
«На пороге катастрофы»: эксперт раскрыл экономическую ситуацию на Украине
Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты налогов за 2024
Ученые раскрыли, куда упал пролетевший над центром России болид
«Прощу даже предательство»: Долина рассказала о нюансах своего характера
«Контрольная закупка», отъезд из РФ, Израиль: где сейчас Антон Привольнов
Гороскоп на 1 ноября: почему Девам и Львам стоит отложить важные решения
Американские корабли приблизились к Венесуэле
Wildberries облегчит жизнь продавцов на полгода
Названы ошибки грабителей Лувра, из-за которых полиция их задержала
Приметы 1 ноября: Иванов день — Проводы осени и встреча зимы
Позиция Трампа по Украине: в чем он согласен, а в чем расходится с Путиным
«Будьте бдительны»: средства ПВО работают над российским регионом
ПВО уничтожила украинский БПЛА под Москвой
Жительница Омска на спор воткнула нож в живот сестре
«Могу подтвердить»: Протасевич рассказал о связи с разведкой Белоруссии
На Карибских островах объявили тревогу
Белоруссия перестала пускать к себе грузовики с регистрацией одной из стран
Фаза Луны сегодня, 1 ноября 2025 года. Сажаем озимые, составляем отчеты
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 ноября 2025 года
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.