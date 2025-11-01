Wildberries облегчит жизнь продавцов на полгода Wildberries замораживает размер комиссии для продавцов с 1 ноября на полгода

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries с 1 ноября фиксирует размер комиссионных сборов по всем действующим моделям продаж. Данное решение распространяется на все категории товаров и формы сотрудничества с продавцами, указала пресс-служба объединенной компании Wildberries&Russ.

Мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие 6 месяцев — с 1 ноября 2025 года, — указанно в сообщении.

В компании подчеркивают, что приняли такое решение, понимая важность стабильности и прогнозируемости для предпринимателей, работающих на маркетплейсе. Заморозка комиссии на шесть месяцев призвана помочь продавцам более эффективно планировать свою деятельность в преддверии новогоднего сезона и в первые месяцы следующего года. Этот шаг позволит бизнесу оптимизировать финансовые потоки и разработать долгосрочные стратегии развития.

