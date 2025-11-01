«Прощу даже предательство»: Долина рассказала о нюансах своего характера Долина посоветовала избавляться от негатива в сторону людей, которые обидели

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» «Русского Радио», которому исполнилось 30 лет, раскрыла корреспонденту NEWS.ru особое свойство своей памяти. Она призналась, что моментально забывает плохое и абсолютно не злопамятна.

Я научилась прощать все, даже предательство. Я забываю моментально, не злюсь, убираю это из себя. Чем больше ты негатива в себе оставляешь, тем хуже тебе самой, а не тому человеку, на которого ты злишься. От этого надо избавляться, это плохо, — высказала свою позицию артистка.

