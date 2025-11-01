Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 01:32

«Прощу даже предательство»: Долина рассказала о нюансах своего характера

Долина посоветовала избавляться от негатива в сторону людей, которые обидели

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» «Русского Радио», которому исполнилось 30 лет, раскрыла корреспонденту NEWS.ru особое свойство своей памяти. Она призналась, что моментально забывает плохое и абсолютно не злопамятна.

Я научилась прощать все, даже предательство. Я забываю моментально, не злюсь, убираю это из себя. Чем больше ты негатива в себе оставляешь, тем хуже тебе самой, а не тому человеку, на которого ты злишься. От этого надо избавляться, это плохо, — высказала свою позицию артистка.

Ранее исполнитель Григорий Лепс рассказал на церемонии вручения наград «Золотой граммофон» «Русского радио», что намерен повысить цены на билеты и сократить выступление после скандала с концертом во Владивостоке. Артист напомнил, что длительность его шоу, которое обсуждают в Сети, составила 2 часа 55 минут.

До этого телеведущая Юлия Барановская сообщила, что первым, кого она увидела в реанимации салехардской больницы, был ее старший сын Артем. На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» «Русского радио», которому исполнилось 30 лет, телезвезда рассказала, что сперва не могла поверить своим глазам. Барановская призналась, что визит сына придал ей сил.

шоу-бизнес
Лариса Долина
память
негатив
