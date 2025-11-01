Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 02:10

Суд оправдал россиянку за неубранную мочу ее собаки

Московский суд отменил штраф женщине за неубранную мочу ее собаки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Симоновский районный суд Москвы отменил постановление о штрафе, выписанное жительнице столицы Надежде Зелинской, которая не убрала мочу своего стаффордширского терьера во дворе дома, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Производство дела о несоблюдении требований к содержанию животных было прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения.

По версии заявителя, Зелинская не обеспечила уборку продуктов жизнедеятельности животного <…> при выгуле собаки, — уточнили в пресс-службе судов.

Ранее сообщалось, что в Москве оштрафовали хозяйку собаки за то, что она не убрала мочу за своим питомцем. По словам женщины, ее соседка, известная своим негативным отношением к животным, спровоцировала данный конфликт.

Позже юрист и правозащитник Михаил Салкин объяснил, что за неубранные экскременты домашних животных предусмотрен штраф, однако речь идет исключительно о фекалиях. По его словам, закон не обязывает убирать мочу собаки на улице.

суды
штрафы
собаки
отмены
