23 ноября 2025 в 07:06

США обдумывают следующий шаг против Мадуро

Reuters: США в скором времени могут попытаться свергнуть президента Мадуро

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press
США в ближайшие дни готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Источники отметили, что она может включать в себя возможное свержение президента страны Николаса Мадуро.

Соединенные Штаты Америки готовятся в ближайшие дни начать новую фазу операций, связанных с Венесуэлой, — говорится в публикации.

При этом точные сроки и масштабы предстоящих операций в материале не раскрываются. Нет и сведений о том, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение действовать.

Ранее источники утверждали, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.

Также появилась информация, что ЦРУ в рамках отношений с Венесуэлой быстрыми темпами нарастило работу своего подразделения по борьбе с наркотиками. Усилия, которые были приложены, сопоставимы с теми, что предпринимали США по «войне против терроризма» после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, отметили журналисты.

