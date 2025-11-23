Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 07:18

Американские военные научатся стрелять по конфискованным дронам из КНР

Bloomberg: США отправят на учения во Флориду около 500 дронов из КНР

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Более 500 конфискованных беспилотников китайского производства отправят на крупнейшие в своем роде антидроновые учения во Флориде, передает агентство Bloomberg. Журналисты отметили, что там американские военные будут учиться стрелять по ним из дробовиков.

Более 500 китайских беспилотников, конфискованных властями штата Флорида в соответствии со спорным указом, были отправлены на мусоросжигательный завод. Но благодаря разносторонней военной инициативе их удалось спасти от огня, — указано в материале.

Уточняется, что учения будут построены по типу соревнований, они продлятся три дня. Мероприятие будет проводиться в рамках развития возможностей США по борьбе с беспилотниками.

Ранее бывший помощник министра обороны США по национальной и глобальной безопасности Эрик Розенбак и научный сотрудник Белферовского центра при Гарвардской школе управления Крис Ли выразили мнение, что Соединенные Штаты Америки и Китай находятся на грани прямого военного конфликта. Они сделали такие выводы, изучая участившиеся распри между США и их союзниками с Китаем в районе Тайваня.

До этого пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выразил протест США против вмешательства в отношения с Россией. По его словам, сотрудничество с Москвой — суверенное дело Китая и не угрожает другим странам. Внешнее давление на связи между Пекином и Москвой недопустимо, подчеркнул Пэнъюй.

