В США заявили о приближении войны с Китаем NYT: Вашингтон и Пекин находятся в шаге от войны

Соединенные Штаты Америки и Китай находятся на грани прямого военного конфликта, утверждают Эрик Розенбак, бывший помощник министра обороны США по национальной и глобальной безопасности, и Крис Ли, научный сотрудник Белферовского центра при Гарвардской школе управления, в статье для The New York Times. Они сделали такие выводы, изучая участившиеся военные конфликты между США и их союзниками с Китаем в районе Тайваня.

Как утверждают авторы материала, риск эскалации одного из таких инцидентов в полномасштабный конфликт сейчас особенно велик. В отличие от периода американо-советского противостояния, в настоящее время между американскими и китайскими военными практически нет надежной системы оперативной связи.

Ранее ресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выразил протест США против вмешательства в отношения с Россией. По его словам, сотрудничество с Москвой — суверенное дело Китая и не угрожает другим странам. Внешнее давление на связи между Пекином и Москвой недопустимо, подчеркнул Пэнъюй.