15 октября 2025 в 12:28

Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать

Юрист Салкин: штраф предусмотрен только за неубранные фекалии животного

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

За неубранные экскременты домашних животных предусмотрен штраф, однако речь идет исключительно о фекалиях, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, закон не обязывает убирать мочу собаки на улице.

В Москве штраф предусмотрен только за неубранные фекалии — об этом прямо сказано в пункте 2.1.2 Временных правил содержания собак и кошек в г. Москве [утверждены постановлением Правительства Москвы от 08.02.1994 № 101]. Там указано: владелец обязан удалять экскременты животного в местах общего пользования, но про мочу в документе ничего нет, — пояснил Салкин.

Он отметил, что административная ответственность за нарушение правил содержания домашних животных установлена в статье 5.1 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». По словам юриста, штраф для граждан при этом составляет от одной до двух тысяч рублей.

Ответственность действует за загрязнения мест общего пользования многоквартирного дома. Поэтому в отношении уличных территорий наказание применить нельзя. Регистрация в квартире животных не осуществляется, регистрируют у нас только людей. В отношении собак введена система обязательной регистрации, но за ее отсутствие штрафа в КоАП РФ нет, — заключил Салкин.

Ранее сообщалось, что в Москве оштрафовали хозяйку собаки за то, что она не убрала мочу за своим питомцем. По словам женщины, ее соседка, известная своим негативным отношением к животным, спровоцировала данный конфликт.

животные
штрафы
юристы
законы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
