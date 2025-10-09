Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 01:15

Фаза Луны сегодня, 9 октября: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома

Фаза Луны сегодня, 9 октября: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома Фаза Луны сегодня, 9 октября: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власть над Луной в эти сутки переходит к двуликим и ненадежным Близнецам. Луна сегодня в Мурманске, Волгограде, Ростове продолжает находиться в убывающей фазе.

Полезные советы для 19-го лунного дня

Крайне непростой день, наполненный отрицательной энергией. На сегодня не рекомендуется планировать важных дел, начинать проекты и посещать людные места. Безопаснее всего оставаться дома и заниматься повседневными делами.

Работа и финансы на убывающей Луне

На работе предпочтение следует отдать текучке или обсуждению повседневных дел с коллегами. Переговоры и финансовые вопросы лучше отложить. Однако сегодня очень удачно пройдут командировки, особенно для тех, кто отправится в поездку без спутников.

Внешний вид и здоровье в 19-й день цикла Луны

Сегодня велика вероятность отравлений — хорошо мойте овощи и фрукты, проводите тщательную термическую обработку пищи. Болезни, начавшиеся в этот день, будут долго тянуться и плохо поддаваться лечению. Особую опасность сегодня будут представлять люди с психическими заболеваниями.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна в Москве, Екатеринбурге, Перми В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна в Москве, Екатеринбурге, Перми Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свадьба и любовь в конце второй декады лунного месяца

Неподходящий период ни для свадьбы, ни для развода. Свидания и встречи с родственниками также лучше отложить на другой день.

Природные циклы на убывающей фазе

Отличный день для рыбалки. Поклонников посиделок с удочкой ждет не только обильный улов, но и вкусный ужин. Садоводы и огородники могут смело планировать любые работы по подготовке участка к зиме или обработке от вредителей. Тем же можно заняться собаководам и кошколюбам: проверьте, не пришла ли пора обработать своих хвостатых от блох или гельминтов.

Ранее мы рассказали, как обеспечить осеннюю защиту сада от болезней и вредителей.

