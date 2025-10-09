Управляющий багги подросток задавил на «зебре» двух малышей

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 02:14

Госавтоинспекция: подросток на багги сбил в Люберцах переходящих дорогу детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном поселке Красково произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Подросток, управлявший багги без водительского удостоверения, совершил наезд на детей на регулируемом пешеходном переходе, сообщает областная полиция.

17-летний подросток, находясь за рулем багги, не имеющий права на управление транспортным средством, совершил наезд на несовершеннолетнего, который вместе с мамой переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — указано в сообщении.

Оба пострадавших ребенка были доставлены в медицинское учреждение. Согласно видеоматериалам, предоставленным прокуратурой, водитель не предпринял попытки снизить скорость при приближении к пешеходному переходу. Остановка транспортного средства произошла только после столкновения с детьми.

Подросток, управлявший багги, был задержан на месте происшествия. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Чите водитель автомобиля Mazda на скорости сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшей оказалась 78-летняя россиянка.

