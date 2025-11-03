Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 ноября 2025 в 19:21

Опубликована аудиозапись таинственного послания «радиостанции Судного дня»

Опубликована аудиозапись «радиостанции Судного дня» со словом «сугубый»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Радиостанция Судного дня» 3 ноября передала новое послание, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». В эфире станции прозвучало сообщение: «НЖТИ 16366 СУГУБЫЙ 3087 9610».

Передача вышла в эфир в 15:36 по московскому времени. Наблюдатели, отслеживающие активность радиостанции, отмечают, что подобные сообщения обычно связаны с кодовыми инструкциями для военных объектов.

УВБ-76 — это советская и затем российская коротковолновая радиостанция, известная также как «Жужжалка» или «радиостанция Судного дня». Она начала вещание в конце 1970-х годов и передает странные шумы, сигналы и короткие голосовые сообщения с набором букв и цифр.

Станция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир со словами «дырокол» и «посаженный» в конце октября. Они уже использовались в эфире 14 февраля 2022 года.

До этого УВБ-76 передала слова «рядоспай», «наручный» и «амилоскиф». УВБ-76 также передала два сообщения. Новые шифровки вышли с перерывом в полчаса. Первая была передана в 14:13 по московскому времени — станция транслировала слово «токосъемник». В 14:37 станция добавила шифровку, содержащую только слово «файлораек».

