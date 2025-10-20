Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:43

«Радиостанция Судного дня» передала еще два загадочных слова

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словами «дырокол» и «посаженный»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В понедельник, 20 октября, «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир со словами «дырокол» и «посаженный», сообщил Telegram-канал станции. Они уже использовали в эфире 14 февраля 2022 года.

НЖТИ 34948 ДЫРОКОЛ 0091 5671, — сказано в сообщении.

До этого 20 октября радио уже передавало другое сообщение. В нем содержалось слово «донкихот».

До этого УВБ-76 передала в эфир три новых послания. Они включали в себя слова «рядоспай», «наручный» и «амилоскиф». 14 октября коротковолновая радиостанция УВБ-76 передала два сообщения. Новые шифровки вышли с перерывом в полчаса. Первая была передана в 14:13 мск — станция транслировала слово «токосъемник». В 14:37 мск станция передала шифровку, содержащую только слово «файлораек».

Днем ранее станция прервала недельное молчание во время выступления президента США Дональда Трампа в кнессете (израильском парламенте). Когда глава государства выступал с речью, УВБ-76 передавала числовые последовательности и слово «гулоболт». При этом 29 сентября радиостанция УВБ-76 передала в эфир три необычных слова. В частности, в сообщении прозвучали последовательность цифр, а также «возмещение», «сбраживание» и «тигровар».

