«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Трампа в Израиль Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «гулоболт» на фоне выступления Трампа

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», после недельного молчания вышла в эфир, передав числовые последовательности и слово «гулоболт», сообщает отслеживающий ее активность Telegram-канал «УВБ-76 логи». Станция снова дала о себе знать на фоне выступления президента США Дональда Трампа в израильском парламенте 13 октября.

НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467, — говорилось в сообщении радиостанции.

До этого «Радиостанция Судного дня» звучала 6 октября. Она передала в эфир слово «орехобрус». 1 октября УВБ-76 передала в эфир слово «эсерожбан». Это произошло на фоне неформального саммита ЕС в Копенгагене, где обсуждался вопрос ускорения перевооружения Европы. За два дня до этого в эфир были переданы три необычных слова. В частности, в сообщении прозвучали «возмещение», «сбраживание» и «тигровар».

Радиостанция УВБ-76 многие десятилетия фиксируется в коротковолновом диапазоне. Ее деятельность окружена ореолом секретности и порождает множество теорий о своем предназначении — от передачи приказов стратегическим силам до научных экспериментов.