«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями В эфире УВБ-76 прозвучали слова «тюбокек» и «лесовьюк»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир с двумя новыми сообщениями спустя сутки после предыдущего послания, следует из Telegram-канала станции. В них были слова «тюбокек» и «лесовьюк».

НЖТИ 91753 ТЮБОКЕК 1734 3428, — говорится в одном из посланий.

1 октября УВБ-76 передала в эфир слово «эсерожбан». Это произошло на фоне неформального саммита ЕС в Копенгагене, где обсуждается вопрос ускорения перевооружения Европы.

29 сентября радиостанция УВБ-76 передала в эфир три необычных слова. В частности, в сообщении прозвучали «возмещение», «сбраживание» и «тигровар». Три последовательные шифровки были отправлены с интервалом примерно в один час. До этого два сообщения были отправлены 28 сентября. В 15:41 мск прозвучало шифрованное сообщение: «НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865». Спустя чуть более часа, в 16:58, в эфире появилось второе послание: «НЖТИ 98590 БИРЮЧИЙ 3052 9507».

Радиостанция УВБ-76 многие десятилетия фиксируется в коротковолновом диапазоне. Ее деятельность окружена ореолом секретности и порождает множество теорий о своем предназначении — от передачи приказов стратегическим силам до научных экспериментов.