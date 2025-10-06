Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:04

«Радиостанция Судного дня» передала новое таинственное сообщение

УВБ-76 передала в эфир слово «орехобрус»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Радиостанция Судного дня» снова заработала и передала в эфир слово «орехобрус», сообщение опубликовано в Telegram-канале станции. В последний раз УВБ-76 выходила в эфир с несколькими сообщениями 2 октября.

НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459, — гласит сообщение.

Радиостанция УВБ-76 многие десятилетия фиксируется в коротковолновом диапазоне. Ее деятельность окружена ореолом секретности и порождает множество теорий о своем предназначении — от передачи приказов стратегическим силам до научных экспериментов.

1 октября УВБ-76 передала в эфир слово «эсерожбан». Это произошло на фоне неформального саммита ЕС в Копенгагене, где обсуждается вопрос ускорения перевооружения Европы.

29 сентября радиостанция УВБ-76 передала в эфир три необычных слова. В частности, в сообщении прозвучали «возмещение», «сбраживание» и «тигровар». Три последовательные шифровки были отправлены с интервалом примерно в один час. До этого два сообщения были отправлены 28 сентября. В 15:41 мск прозвучало шифрованное сообщение: «НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865».

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

