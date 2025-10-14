«Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения Радиостанция УВБ-76 передала два новых сообщения с перерывом в полчаса

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная также как «Жужжалка» и «радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения, пишет Telegram-канал «УВБ-76 эфир». Две новые шифровки вышли с перерывом в полчаса.

Первая была передана в 14:13 мск станция транслировала слово «токосъемник». В 14:37 мск станция передала шифровку, содержащую только слово «файлораек».

Днем ранее станция прервала недельное молчание во время выступления президента США Дональда Трампа в израильском парламенте. Пока американский политик обсуждал шаги по урегулированию израильско-палестинского кризиса, УВБ-76 передавала числовые последовательности и слово «гулоболт».

До этого «Жужжалка» звучала 6 октября. Она передала в эфир слово «орехобрус». За неделю до этого она добавила в шифровку «эсерожбан». Это произошло на фоне саммита ЕС в Копенгагене, где обсуждался вопрос ускорения перевооружения Европы. Деятельность УВБ-76 фиксируется уже многие десятилетия. Трансляции станции окружены ореолом секретности, что порождает множество теорий о ее назначении — от передачи приказов стратегическим силам до научных экспериментов.