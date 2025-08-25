«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя словами Радиостанция УВБ-76 передала слова «нардосаж» и «пулолед»

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала два сообщения со словами «нардосаж» и «пулолед». Послания появились в ее Telegram-канале в 13:12 и в 14:25 по московскому времени. Они продолжили серию загадочных шифровок радиостанции.

Известно, что эти сообщения звучали несколько лет назад. «Нардосаж» передавали 24 января 2022 года. «Пулолед» последний раз появился в этом же году на следующий день — 25 января.

Прошлое сообщение от радиостанции прозвучало 22 августа в 13:08 по московскому времени. Тогда в шифре было передано слово «аортовый».

Ранее радиостанция УВБ-76 передала слова «микротрон» и «нутобуеф», которые звучали перед началом СВО на Украине. Сообщения появились 21 августа в 16:06 и 17:17. Первым шифром было слово «нутобуеф», за которым последовал «микротрон».

Американские военные направили в Гренландию самолет «Судного дня» для управления подводными лодками. Воздушный командный пункт Boeing E-6B «Меркурий» предназначен для обеспечения связи и контроля над атомными субмаринами, которые несут ядерное оружие.