Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:44

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя словами

Радиостанция УВБ-76 передала слова «нардосаж» и «пулолед»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала два сообщения со словами «нардосаж» и «пулолед». Послания появились в ее Telegram-канале в 13:12 и в 14:25 по московскому времени. Они продолжили серию загадочных шифровок радиостанции.

Известно, что эти сообщения звучали несколько лет назад. «Нардосаж» передавали 24 января 2022 года. «Пулолед» последний раз появился в этом же году на следующий день — 25 января.

Прошлое сообщение от радиостанции прозвучало 22 августа в 13:08 по московскому времени. Тогда в шифре было передано слово «аортовый».

Ранее радиостанция УВБ-76 передала слова «микротрон» и «нутобуеф», которые звучали перед началом СВО на Украине. Сообщения появились 21 августа в 16:06 и 17:17. Первым шифром было слово «нутобуеф», за которым последовал «микротрон».

Американские военные направили в Гренландию самолет «Судного дня» для управления подводными лодками. Воздушный командный пункт Boeing E-6B «Меркурий» предназначен для обеспечения связи и контроля над атомными субмаринами, которые несут ядерное оружие.

радиостанции
сообщения
судный день
шифрование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине призвали заблокировать российскую музыку
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.