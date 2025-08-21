«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее перед СВО послание

Радиостанция УВБ-76 повторила загадочные слова «микротрон» и «нутобуеф», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Отмечается, что ранее эти послания звучали перед началом СВО.

В 16:06 по московскому времени, 21 августа, так называемая «Радиостанция Судного дня» сначала объявила слово «нутобуеф». Спустя час, в 17:17, последовал еще один сигнал, содержащий слово «микротрон».

Радиостанция УВБ-76, прозванная радиолюбителями «Жужжалкой», функционирует с 1976 года. Она преимущественно транслирует шумы и гудение, но иногда отправляет закодированные сообщения, что породило множество теорий о ее связи с мировыми событиями. Тем не менее, природа этих сигналов и причины их повторения остаются загадкой.

До этого сообщалось, что 21 августа радиостанция возобновила работу после долгого перерыва. В первом сообщении, которое было отправлено в 12:10, прозвучало слово «олуховка». После этого были переданы слова «крипокаюк» и «аморализм» в 13:05 и 13:35 соответственно. Эти слова ранее не использовались в эфирах.