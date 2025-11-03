Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 18:33

Появились кадры с места массового ДТП в Москве, где пострадал ребенок

Фото: АГН «Москва»

Опубликованы кадры с места массового ДТП на Варшавском шоссе в российской столице. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в аварии с участием трех легковушек пострадали ребенок и трое взрослых. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы.

Одну из пострадавших экстренно эвакуировали вертолетом Московского авиационного центра. На борту воздушного судна девушку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение в районе ДТП серьезно затруднено.

Ранее в Иркутской области на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись четыре грузовика. Двое водителей — белорус и китаец — погибли, еще трое пострадали. Инцидент произошел в Куйтунском районе из-за гололеда. Предварительно, грузовик, за рулем которого был гражданин Белоруссии, выехал на встречную полосу и столкнулся с китайским большегрузом лоб в лоб.

До этого водитель автомобиля Fiat врезался в бетонный блок на внешней стороне МКАД. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, пассажир погиб. Самого водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

