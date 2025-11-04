Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 01:15

Фаза Луны сегодня, 4 ноября 2025 года. Не верим обману, пилим когти

Фаза Луны сегодня, 4 ноября Фаза Луны сегодня, 4 ноября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Луна сегодня в 15:47 по московскому поясному времени начнет 15-е лунные сутки. Нам предстоит проживать их на протяжении 24 часов и 12 минут.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Спутник Земли пребывает почти на пике цикла — до наступления ноябрьского полнолуния, которое еще называют Охотничьей Луной, осталось совсем немного. И Луна уже сегодня перешла под власть Тельца.

Общие рекомендации для кануна Охотничьей Луны

Сегодня один из самых необычных и загадочных дней в лунном цикле. Ожидайте множества обманов, подвохов и даже искушений. Каждый получит возможность заглянуть внутрь себя и увидеть как на ладони слабости и страхи. Не сопротивляйтесь этому процессу, но и не позволяйте порокам одержать верх над разумом.

Бизнес и деньги в канун Полнолуния

В бизнесе стоит приготовиться к неудачам и запланировать на этот день только самые неотложные дела. Не рекомендуется принимать серьезные решения, проводить сделки или начинать новые проекты. Лучше отложить эти действия на более удачное время, чтобы избежать лишних проблем в будущем.

Любовь под Луной

Сегодняшний день совершенно не подходит для заключения семейного союза. Кроме того, по возможности стоит избегать общения с родственниками, так как это может привести к конфликтам, негативные последствия которых могут затянуться надолго.

Здоровье и красота

Все возникающие сегодня недуги, скорее всего, пройдут сами по себе. Тем не менее стоит воздержаться от планирования серьезных медицинских процедур или операций. В этот день полезно соблюдать пост.

Природные циклы

Для любителей природы рыбалка в этот день не увенчается успехом. Садоводы могут заниматься теми делами, которые рекомендуется выполнить на дачном участке в ноябре. Владельцы домашних животных смогут успешно заняться стрижкой когтей и чисткой ушей даже у самых капризных и непослушных питомцев.

астрология
Луна
лунные календари
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
