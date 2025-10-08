Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на переходе в Чите

Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на переходе в Чите

В Чите водитель автомобиля Mazda на скорости сбил женщину на пешеходном переходе, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Госавтоинспекцию Забайкалья. Пострадавшей оказалась 78-летняя россиянка.

Согласно предварительным данным, авария произошла в районе дома № 53 по улице Бабушкина. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели пенсионерку и госпитализировали ее.

Ранее в Сестрорецке 25-летний водитель на автомобиле Chery Arrizo 8 сбил 15-летнего школьника на пешеходном переходе. Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

До этого в Коломне пожилая женщина чудом не погибла под колесами грузовика, двигавшегося задним ходом по тротуару. Инцидент произошел у одного из домов на улице Октябрьской Революции.