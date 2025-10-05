Мигрант на полной скорости сбил школьника на «зебре» В Сестрорецке 15-летнего школьника сбил автомобиль

В Сестрорецке 25-летний водитель на автомобиле Chery Arrizo 8 сбил на пешеходном переходе 15-летнего школьника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По данным правоохранителей, авария произошла 4 октября в 20:45 у дома 37 на улице Володарского. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него на полном ходу врезался автомобиль.

Водитель является гражданином одного из государств Центральной Азии. Его уже привлекли к административной ответственности. Проводится проверка происшествия.

