05 октября 2025 в 14:52

Мигрант на полной скорости сбил школьника на «зебре»

В Сестрорецке 15-летнего школьника сбил автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сестрорецке 25-летний водитель на автомобиле Chery Arrizo 8 сбил на пешеходном переходе 15-летнего школьника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По данным правоохранителей, авария произошла 4 октября в 20:45 у дома 37 на улице Володарского. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него на полном ходу врезался автомобиль.

Водитель является гражданином одного из государств Центральной Азии. Его уже привлекли к административной ответственности. Проводится проверка происшествия.

Ранее в Башкирии произошла трагедия: автомобиль «Лада-Приора» сбил лошадь, после чего вылетел в кювет и перевернулся. За рулем находился водитель, лишенный прав. В результате ДТП погибли три человека: сам водитель и два несовершеннолетних пассажира.

До этого в Приморском крае на трассе «Уссури» столкнулись пассажирский автобус и два большегруза. Авария произошла после того, как водитель фуры не выдержал дистанцию и врезался в автобус, который от удара столкнулся со вторым грузовиком. В результате ДТП пострадали шестеро детей.

