В Подмосковье грузовик чуть не раздавил пенсионерку В Коломне водитель «Газели» наехал на пожилую женщину

В Коломне пожилая женщина чудом не погибла под колесами грузовика, двигавшегося задним ходом по тротуару, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел днем 16 сентября у одного из домов на улице Октябрьской Революции.

Водитель 1996 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки «Газель», при движении задним ходом по тротуару допустил наезд на женщину 1958 года рождения. В результате ДТП пострадавшая с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение, — уточнили в ведомстве.

По данным полиции, водитель выехал после разгрузки, не убедившись в безопасности маневра. В результате удара пенсионерку сбили с ног, и она оказалась под машиной. Автомобиль удалось остановить в последний момент, и колеса не задели женщину. Проводится проверка, по итогам которой водителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области 44-летний водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе в деревне Дятлицы. Пожилой мужчина переходил дорогу по освещенному участку, но попал под колеса автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он позже скончался.