Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:45

В Подмосковье грузовик чуть не раздавил пенсионерку

В Коломне водитель «Газели» наехал на пожилую женщину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Коломне пожилая женщина чудом не погибла под колесами грузовика, двигавшегося задним ходом по тротуару, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел днем 16 сентября у одного из домов на улице Октябрьской Революции.

Водитель 1996 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки «Газель», при движении задним ходом по тротуару допустил наезд на женщину 1958 года рождения. В результате ДТП пострадавшая с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение, — уточнили в ведомстве.

По данным полиции, водитель выехал после разгрузки, не убедившись в безопасности маневра. В результате удара пенсионерку сбили с ног, и она оказалась под машиной. Автомобиль удалось остановить в последний момент, и колеса не задели женщину. Проводится проверка, по итогам которой водителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области 44-летний водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе в деревне Дятлицы. Пожилой мужчина переходил дорогу по освещенному участку, но попал под колеса автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он позже скончался.

ДТП
пенсионеры
МВД
Московская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.