12 декабря 2025 в 12:45

В Петербурге водитель грузовика насмерть сбил пешехода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге водитель грузовика насмерть сбил пешехода, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На счету водителя уже числилось 14 штрафов.

Сообщается, что, по предварительным данным, водитель не заметил на дороге человека в утренних сумерках — пешеход двигался по краю дороги в попутном направлении с транспортным потоком. На место происшествия прибыли медики, однако им не удалось спасти пострадавшего.

Количество штрафов, накопленных водителем грузовика, может стать отягчающим обстоятельством во время разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Новосибирска снял арест с 19-летнего водителя, который на каршеринге сбил людей на остановке. Отмечается, что молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, в результате его действий пострадали шесть человек.

Санкт-Петербург
ДТП
грузовики
штрафы
