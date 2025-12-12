В Петербурге водитель грузовика насмерть сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель грузовика насмерть сбил пешехода, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На счету водителя уже числилось 14 штрафов.

Сообщается, что, по предварительным данным, водитель не заметил на дороге человека в утренних сумерках — пешеход двигался по краю дороги в попутном направлении с транспортным потоком. На место происшествия прибыли медики, однако им не удалось спасти пострадавшего.

Количество штрафов, накопленных водителем грузовика, может стать отягчающим обстоятельством во время разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Новосибирска снял арест с 19-летнего водителя, который на каршеринге сбил людей на остановке. Отмечается, что молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, в результате его действий пострадали шесть человек.