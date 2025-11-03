«Крайне необычно»: суд в Германии о решении Польши по «Северному потоку» Суд в Германии удивил отказ Польши выдать украинца по делу о «Северных потоках»

Судья Высшего земельного суда немецкого Гёттингена Кай Амбос назвал беспрецедентным решение Польши не выдавать Германии украинца, подозреваемого в подрыве «Северного потока», пишет The Guardian. По его словам, подобный отказ внутри Евросоюза является крайне редким случаем.

Отказ на просьбу об экстрадиции среди стран — членов ЕС крайне необычен, — отметил Амбос.

Немецкий судья подчеркнул, что объяснение польской стороны выглядит неубедительным. В Варшаве заявили, что теракт на «Северном потоке» был частью конфликта Украины против России.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина обладает правом наносить удары по российским объектам на европейской территории. Глава правительства сослался на решение польского суда, который отклонил запрос Германии о выдаче подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий между тем заявил, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с диверсии прошло уже три года, а виновных так и не нашли. Депутат напомнил, что «варварский межгосударственный теракт» нанес как экономический, так и экологический ущерб.