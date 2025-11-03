Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 18:54

В Петербурге осудили мужчину, швырнувшего в стену чужую собаку

Суд в Петербурге назначил 15 суток ареста мужчине, швырнувшему в стену собаку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 15 суток местного жителя Александра Сухорукова, который швырнул в стену подъезда чужую домашнюю собаку, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Инцидент произошел в доме на улице Маршала Говорова.

Сухоруков выражался нецензурной бранью, а также, зайдя в парадную № 1, подошел к девушке с собакой, выхватил поводок и кинул собаку в стену, причинив собаке повреждения, — говорится в материалах дела.

Петербуржец объяснил, что в тот день выпил слишком много алкоголя и «плохо соображал», а собачий лай вызвал у него раздражение. Также он отметил, что обычно так себя не ведет и впервые оказался в подобной ситуации. Сухорукова признали виновным по статье о мелком хулиганстве.

Ранее в Иркутске мужчина несколько раз ударил собаку ножом. Очевидцы вызвали полицию и пытались самостоятельно остановить жестокость. После задержания выяснилось, что пострадавший питомец принадлежит самому злоумышленнику. Его супруга отказалась писать заявление на мужа.

До этого в Щелково мужчину укусила собака породы корги, после чего пострадавший взыскал с ее хозяина 30 тыс. рублей компенсации. Россиянин амбулаторно лечился на протяжении месяца, жалуясь на боль и зуд в ноге, повышение давления, сведение пальцев и кошмары.

