В Петербурге осудили мужчину, швырнувшего в стену чужую собаку Суд в Петербурге назначил 15 суток ареста мужчине, швырнувшему в стену собаку

Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 15 суток местного жителя Александра Сухорукова, который швырнул в стену подъезда чужую домашнюю собаку, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Инцидент произошел в доме на улице Маршала Говорова.

Сухоруков выражался нецензурной бранью, а также, зайдя в парадную № 1, подошел к девушке с собакой, выхватил поводок и кинул собаку в стену, причинив собаке повреждения, — говорится в материалах дела.

Петербуржец объяснил, что в тот день выпил слишком много алкоголя и «плохо соображал», а собачий лай вызвал у него раздражение. Также он отметил, что обычно так себя не ведет и впервые оказался в подобной ситуации. Сухорукова признали виновным по статье о мелком хулиганстве.

