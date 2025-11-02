Живодер забивал собаку ножом во дворе дома В Иркутске живодер несколько раз пырнул собаку ножом

Мужчина несколько раз ударил собаку ножом в Иркутске, сообщает Telegram-канал Babr Mash. От мучительной боли животное громко скулило, что было слышно по всему двору на улице Байкальской.

Очевидцы вызвали полицию и пытались самостоятельно остановить жестокость, однако мужчина игнорировал их обращения. После задержания выяснилось, что пострадавшее животное принадлежит самому злоумышленнику. Его супруга отказалась писать заявление на мужа.

По предварительной информации, задержанный ранее уже привлекался к ответственности за порчу имущества и избиение. Несмотря на тяжелые травмы, собака осталась жива.

