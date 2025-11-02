Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 19:48

Живодер забивал собаку ножом во дворе дома

В Иркутске живодер несколько раз пырнул собаку ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина несколько раз ударил собаку ножом в Иркутске, сообщает Telegram-канал Babr Mash. От мучительной боли животное громко скулило, что было слышно по всему двору на улице Байкальской.

Очевидцы вызвали полицию и пытались самостоятельно остановить жестокость, однако мужчина игнорировал их обращения. После задержания выяснилось, что пострадавшее животное принадлежит самому злоумышленнику. Его супруга отказалась писать заявление на мужа.

По предварительной информации, задержанный ранее уже привлекался к ответственности за порчу имущества и избиение. Несмотря на тяжелые травмы, собака осталась жива.

Ранее в Подмосковье пьяный мужчина избил собаку-инвалида, оставленную хозяйкой без присмотра на несколько минут. Инцидент случился во дворе жилого дома в Подольске. Очевидцы утверждают, что хозяйка пса, у которого не работают задние лапы, отошла домой за одеждой для своего ребенка, а ее питомец остался ждать на улице. В этот момент к нему подошел нетрезвый мужчина.

собаки
живодеры
Иркутск
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Омск и парковочные штрафы: что нужно знать, чтобы не попасться
«Воздушные тетушки»: авиакомпанию обвинили в эйджизме и сексизме
ВСУ выясняют причины крупной оплошности в Днепропетровской области
Зеленский заявил об усилении ПВО Украины
Кучма высказал мнение о третьей мировой войне
Ваня Дмитриенко рассказал о пикантных переписках со взрослыми поклонницами
Сумишевский раскрыл, как изменилась его жизнь после гибели супруги
«Посейдон» угомонил Трампа, в Европе разморозили активы россиян: что дальше
Известный актер рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе
Москвич изнасиловал школьницу и отправился за решетку
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.