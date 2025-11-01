Ядерный обман США, Сырский шокировал Зеленского правдой: что будет дальше Трампа уличили в обмане России фейковым ядерным арсеналом

Трамп пугает мир фейковым ядерным арсеналом, Сырский в панике — ВС РФ могут взять семь городов до конца 2025 года, а в России нашли новое слово-гигант — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Трамп и его мифический арсенал

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. В соцсети Truth Social он пояснил, что ядерный арсенал был в разы усилен во время его первого президентского срока с 2017 по 2021 год.

«У нас больше всего ядерного оружия. Россия — вторая. Китай занимает третье место с большим отрывом, но они догонят нас в течение 4–5 лет», — заявил президент США.

В Кремле сразу же отреагировали: у председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова это заявление вызывает удивление. По его словам, в этом случае получается, что Вашингтон обманывал Москву.

«Я не знаю, о каком большем количестве Трамп говорил, у нас по договору ДСНВ-3 определенное количество и самих боеприпасов, и носителей, 700 носителей и 1,5 тысячи боезарядов. Значит, если Трамп так говорит, они тогда нас обманывали все это время. Значит, тогда то, что мы разрабатываем новые виды вооружения, мы делаем абсолютно правильно», — сказал Картаполов.

Депутат подчеркнул, что уровень современных средств ядерного сдерживания в России превышает 90%, что, по его мнению, остается для США недостижимым показателем. По его словам, наличие таких разработок, как крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон», оснащенных ядерными энергоустановками, создает для США значительное стратегическое отставание.

Дональд Трамп Фото: Official White House/Harrison Koeppel

Тем временем политолог Владимир Ружанский заявил, что американский лидер перестал «кривляться» после новостей об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона». По его словам, таким образом России удалось найти общий язык с США.

«Вы заметили, что Трамп как-то сразу притих и перестал кривляться? Задумался. Россия нашла общий язык с Трампом. Во всяком случае, понятный ему язык», — отметил Ружанский.

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер считает, что испытания «Посейдона» и «Буревестника» вызвали замешательство у Трампа. По его словам, это могло подтолкнуть экс-президента США к решению о возобновлении ядерных испытаний. Риттер также отметил, что США в случае необходимости могут быстро организовать такие испытания на своем полигоне в Неваде.

«Сладкие сказки» Сырского в прошлом

Главком ВСУ Александр Сырский представил президенту Украины Владимиру Зеленскому доклад о текущей ситуации на фронте. Согласно инсайдерской информации Telegram-канала «Резидент», представленные данные оказались неутешительными — в документе говорится о возможном взятии российскими войсками семи крупных населенных пунктов до конца 2025 года.

«Главком вынужден был предоставить аналитику Генштаба, по которой ВСУ с вероятностью 90% потеряют Купянск, Лиман, Северск, Константиновку, Покровск, Мирноград, Гуляйполе. Информация шокировала Зеленского», — передает источник. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Зеленский, по словам источников, рвет и мечет, обвиняя Сырского в ужаснейшем положении ВСУ. В Сети уже пошли мемы из фильма «Бункер», где физиономия бывшего комика из «Квартала 95» ложится на лицо Адольфа Гитлера.

Александр Сырский Фото: Социальные сети

По данным украинских источников, Зеленский и его ближайший соратник Андрей Ермак, возглавляющий администрацию президента, готовы возложить ответственность за военные неудачи на главнокомандующего Александра Сырского.

«Ермак в момент обвала Покровска готовит медиаатаку на Сырского, которого хотят сделать козлом отпущения для общества, чтобы вывести из-под удара Зеленского. Уже есть кандидаты на нового главнокомандующего. Скоро начнется раскрутка», — пишет украинский Telegram-канал «Легитимный».

Под давлением Зеленского Сырский срочно отправился в Покровск и заявил о стабилизации обстановки. Однако в своих комментариях он сам указал на существующую проблему: командиры подают завышенные данные о ситуации на фронте, чтобы представить ее в лучшем свете. Военные блогеры заявляют, что подобная практика уже привела к серьезным просчетам в оценке положения под Покровском, Купянском и Волчанском. Там официальные сводки долгое время утверждали о «контролируемой ситуации», пока не стало очевидно, что войска попали в критическое положение.

По последним данным, российские войска продолжают тяжелые бои в районе Красноармейска, который был взят в окружение. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, ВС России продвигаются вперед, несмотря на сложные погодные условия и попытки ВСУ контратаковать.

«Работаем сегодня на Красноармейском направлении. <…> Ситуация разворачивается непросто, тяжелые бои, городские бои. <…> Ну, конечно, ребята просто герои. Несмотря на то что есть сложные погодные условия, несмотря на то что противник предпринимает попытки контратаковать, наши подразделения понимают, что нужно делать, и идут вперед», — рассказал Пушилин.

Вместе с тем появились новости, что спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины пытался высадиться с вертолета под Красноармейском. В Сети даже показали видео. Однако у противника ничего не получилось — группировку разбили, 11 человек ликвидировали.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов уверен, что высадка спецназа является самоубийственной акцией. Не исключено, что ВСУ могут вновь попытаться реализовать задуманный план: «Любая попытка деблокировать сейчас окруженные группировки в Покровске, Купянске — это все показательные старания ВСУ, чтобы отчитаться перед Западом».

ВС Украины Фото: Социальные сети

Военный корреспондент Александр Симонов считает, что спецназ появился под Красноармейском ради медийного эффекта. По его словам, украинская разведка давно «славится отправкой людей на убой» ради красивых кадров и политических целей.

«Эта контора уже давно славится отправкой своих людей на убой ради красивой картинки и какого-то политического эффекта. <…> С высадкой этого мясного десанта ГУР вышло на какой-то новый уровень безумия. Абсолютно недосягаемый», — написал Симонов.

Возможно, что ситуация вокруг Красноармейска движется к своему логическому завершению. Свидетельствует об этом и тот факт, что окруженные украинские военные начали сдаваться в плен.

Слово-монстр в русском языке

Искусственный интеллект позволил ученым определить самое длинное слово в русском языке. Как рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев, рекордсменом стало 55-буквенное прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Это название химического соединения, которое описывает молекулу из нескольких структур: пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов). Слово было обнаружено в патентной документации 2006 года.

Лингвист подчеркнул, что русский язык обладает уникальной способностью к образованию сложных составных слов, что приводит к постоянной смене рекордов по длине. Предыдущим рекордсменом, согласно данным Книги рекордов Гиннесса, считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». Катышев отметил, что подобные слова, несмотря на свою длину, строго соответствуют правилам русского словообразования.

А Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием. В нем 25 символов. Всего же в России зарегистрировано 1242 города.

