Ядерный обман США, Сырский шокировал Зеленского правдой: что будет дальше

Трамп пугает мир фейковым ядерным арсеналом, Сырский в панике — ВС РФ могут взять семь городов до конца 2025 года, а в России нашли новое слово-гигант — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
Трамп и его мифический арсенал
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. В соцсети Truth Social он пояснил, что ядерный арсенал был в разы усилен во время его первого президентского срока с 2017 по 2021 год.
«У нас больше всего ядерного оружия. Россия — вторая. Китай занимает третье место с большим отрывом, но они догонят нас в течение 4–5 лет», — заявил президент США.
В Кремле сразу же отреагировали: у председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова это заявление вызывает удивление. По его словам, в этом случае получается, что Вашингтон обманывал Москву.
«Я не знаю, о каком большем количестве Трамп говорил, у нас по договору ДСНВ-3 определенное количество и самих боеприпасов, и носителей, 700 носителей и 1,5 тысячи боезарядов. Значит, если Трамп так говорит, они тогда нас обманывали все это время. Значит, тогда то, что мы разрабатываем новые виды вооружения, мы делаем абсолютно правильно», — сказал Картаполов.
Депутат подчеркнул, что уровень современных средств ядерного сдерживания в России превышает 90%, что, по его мнению, остается для США недостижимым показателем. По его словам, наличие таких разработок, как крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон», оснащенных ядерными энергоустановками, создает для США значительное стратегическое отставание.
Тем временем политолог Владимир Ружанский заявил, что американский лидер перестал «кривляться» после новостей об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона». По его словам, таким образом России удалось найти общий язык с США.
«Вы заметили, что Трамп как-то сразу притих и перестал кривляться? Задумался. Россия нашла общий язык с Трампом. Во всяком случае, понятный ему язык», — отметил Ружанский.
Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер считает, что испытания «Посейдона» и «Буревестника» вызвали замешательство у Трампа. По его словам, это могло подтолкнуть экс-президента США к решению о возобновлении ядерных испытаний. Риттер также отметил, что США в случае необходимости могут быстро организовать такие испытания на своем полигоне в Неваде.
«Сладкие сказки» Сырского в прошлом
Главком ВСУ Александр Сырский представил президенту Украины Владимиру Зеленскому доклад о текущей ситуации на фронте. Согласно инсайдерской информации Telegram-канала «Резидент», представленные данные оказались неутешительными — в документе говорится о возможном взятии российскими войсками семи крупных населенных пунктов до конца 2025 года.
«Главком вынужден был предоставить аналитику Генштаба, по которой ВСУ с вероятностью 90% потеряют Купянск, Лиман, Северск, Константиновку, Покровск, Мирноград, Гуляйполе. Информация шокировала Зеленского», — передает источник. Минобороны РФ эти данные не комментировало.
Зеленский, по словам источников, рвет и мечет, обвиняя Сырского в ужаснейшем положении ВСУ. В Сети уже пошли мемы из фильма «Бункер», где физиономия бывшего комика из «Квартала 95» ложится на лицо Адольфа Гитлера.
По данным украинских источников, Зеленский и его ближайший соратник Андрей Ермак, возглавляющий администрацию президента, готовы возложить ответственность за военные неудачи на главнокомандующего Александра Сырского.
«Ермак в момент обвала Покровска готовит медиаатаку на Сырского, которого хотят сделать козлом отпущения для общества, чтобы вывести из-под удара Зеленского. Уже есть кандидаты на нового главнокомандующего. Скоро начнется раскрутка», — пишет украинский Telegram-канал «Легитимный».
Под давлением Зеленского Сырский срочно отправился в Покровск и заявил о стабилизации обстановки. Однако в своих комментариях он сам указал на существующую проблему: командиры подают завышенные данные о ситуации на фронте, чтобы представить ее в лучшем свете. Военные блогеры заявляют, что подобная практика уже привела к серьезным просчетам в оценке положения под Покровском, Купянском и Волчанском. Там официальные сводки долгое время утверждали о «контролируемой ситуации», пока не стало очевидно, что войска попали в критическое положение.
По последним данным, российские войска продолжают тяжелые бои в районе Красноармейска, который был взят в окружение. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, ВС России продвигаются вперед, несмотря на сложные погодные условия и попытки ВСУ контратаковать.
«Работаем сегодня на Красноармейском направлении. <…> Ситуация разворачивается непросто, тяжелые бои, городские бои. <…> Ну, конечно, ребята просто герои. Несмотря на то что есть сложные погодные условия, несмотря на то что противник предпринимает попытки контратаковать, наши подразделения понимают, что нужно делать, и идут вперед», — рассказал Пушилин.
Вместе с тем появились новости, что спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины пытался высадиться с вертолета под Красноармейском. В Сети даже показали видео. Однако у противника ничего не получилось — группировку разбили, 11 человек ликвидировали.
Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов уверен, что высадка спецназа является самоубийственной акцией. Не исключено, что ВСУ могут вновь попытаться реализовать задуманный план: «Любая попытка деблокировать сейчас окруженные группировки в Покровске, Купянске — это все показательные старания ВСУ, чтобы отчитаться перед Западом».
Военный корреспондент Александр Симонов считает, что спецназ появился под Красноармейском ради медийного эффекта. По его словам, украинская разведка давно «славится отправкой людей на убой» ради красивых кадров и политических целей.
«Эта контора уже давно славится отправкой своих людей на убой ради красивой картинки и какого-то политического эффекта. <…> С высадкой этого мясного десанта ГУР вышло на какой-то новый уровень безумия. Абсолютно недосягаемый», — написал Симонов.
Возможно, что ситуация вокруг Красноармейска движется к своему логическому завершению. Свидетельствует об этом и тот факт, что окруженные украинские военные начали сдаваться в плен.
Слово-монстр в русском языке
Искусственный интеллект позволил ученым определить самое длинное слово в русском языке. Как рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев, рекордсменом стало 55-буквенное прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Это название химического соединения, которое описывает молекулу из нескольких структур: пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов). Слово было обнаружено в патентной документации 2006 года.
Лингвист подчеркнул, что русский язык обладает уникальной способностью к образованию сложных составных слов, что приводит к постоянной смене рекордов по длине. Предыдущим рекордсменом, согласно данным Книги рекордов Гиннесса, считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». Катышев отметил, что подобные слова, несмотря на свою длину, строго соответствуют правилам русского словообразования.
А Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием. В нем 25 символов. Всего же в России зарегистрировано 1242 города.
