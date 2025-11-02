Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 14:05

Россиянам напомнили правила проверки пьяных водителей без понятых

ГАИ может проверять водителей на опьянение без понятых, если есть видеозапись

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Проверку водителей на состояние опьянения можно проводить без понятых, если сотрудники ГАИ снимают ее на видео, пишет ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции. Без видеофиксации должны присутствовать как минимум два свидетеля.

При проверке на камеру инспектор делает отметку в протоколе, а материал прилагается к материалам дела. Если задействованы понятые, то свидетель ставит подпись в протоколе, подтверждая, что все происходило при нем, и записывает, что именно он видел.

Отказ водителя от прохождения освидетельствования приравнивается к езде в пьяном виде и влечет штраф и лишение прав. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что плевок водителя в окно в сторону другого автомобилиста, пешехода или пассажира можно расценить как публичное оскорбление. За это по закону предусмотрен штраф вплоть до 5 тысяч рублей, предупредил эксперт.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что штраф за пьяную езду нельзя оплатить со скидкой в 50%. Также дисконт не распространяется на нарушения за повторное превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора. Кроме того, добавил эксперт, нельзя оплатить со скидкой штраф за причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести в результате ДТП.

ГАИ
Госавтоинспекция
Россия
свидетели
видеозапись
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо лакомство, ставшее любимым инструментом убийц всех времен
Во Франции решили переложить часть работы полиции на ИИ после кражи в Лувре
«Почему скоро?»: Мамаева колко ответила на слухи о неверности мужа
Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике
Депутат призвал не делать аборты от насильников
Обильные ливни и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Бразильскую волейболистку отстранили из-за сомнений насчет ее пола
В Госдуме ответили, что может скрываться за атакой ВСУ по судам в Туапсе
В Раде назвали расценки ТЦК для желающих избежать мобилизации
Скончался бывший главред «Известий»
Омск, готовься к переменам: для кого будут льготы на платных парковках
В ДНР рассказали о попытках ГУР эвакуировать важных иностранцев с фронта
«Главный русофоб Евросоюза» прибыл в Екатеринбург
«На ту сторону»: командующий ранеными бойцами СВО Путин попал на видео
Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября
Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня народного единства
В РФС объяснили, почему гол «Ростова» проверяли 10 минут
Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной сделке
В США рассказали, как Россия обнулила украинскую ПВО
Врач предупредил, чем опасен один популярный продукт для мозга
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.