Россиянам напомнили правила проверки пьяных водителей без понятых ГАИ может проверять водителей на опьянение без понятых, если есть видеозапись

Проверку водителей на состояние опьянения можно проводить без понятых, если сотрудники ГАИ снимают ее на видео, пишет ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции. Без видеофиксации должны присутствовать как минимум два свидетеля.

При проверке на камеру инспектор делает отметку в протоколе, а материал прилагается к материалам дела. Если задействованы понятые, то свидетель ставит подпись в протоколе, подтверждая, что все происходило при нем, и записывает, что именно он видел.

Отказ водителя от прохождения освидетельствования приравнивается к езде в пьяном виде и влечет штраф и лишение прав. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

