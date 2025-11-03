Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 19:05

Стало известно, как Вася Бандит получал доход от подпольного бизнеса

РИАН: криминальный авторитет Кокунов поддерживал подпольный игорный бизнес

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Криминальный авторитет Игорь Кокунов, также известный как Вася Бандит, защищал организаторов подпольных казино и тех, кто незаконно продавал топливо, сообщает РИА Новости. По данным источника, его действия связаны с высоким положением в преступной иерархии и с получением части доходов от незаконного бизнеса.

За что члены организованной преступной группы, специализирующейся на незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, ежемесячно передавали Кокунову И. В. часть незаконно полученной материальной прибыли, — указано в материалах.

Сам Кокунов в суде заявил, что покровительства игорному бизнесу не оказывал. Однако в документах говорится, что в 2019 году он согласился поддерживать лиц, незаконно продававших топливо, предоставляя им возможность сообщать о своей связи с криминальным авторитетом. Подсудимый также отверг эти обвинения.

Ранее правоохранительные органы задержали вора в законе Гию Свердловского (настоящее имя — Георгий Акоев) в Екатеринбурге. Спецназ провел рейд в элитном жилом комплексе «Квартал Федерация», где расположен офис криминального авторитета, и вывел оттуда нескольких человек. Акоев прежде был судим за ограбление риелтора и освободился в 2017 году.

