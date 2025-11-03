Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 19:05

«Горстка старушек»: властям Польши задали вопрос после депортации россиян

Mysl Polska: депортация россиян из Латвии является национализмом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депортация российских граждан из Латвии является непродуманным проявлением национализма, пишет газета Mysl Polska. В публикации задается риторический вопрос о реальной угрозе национальной безопасности со стороны пожилых людей, не сдавших языковой экзамен.

Может ли горстка старушек, которым не удалось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии? Ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, и для самих латышей, — сказано в статье.

Автор статьи указывает, что государственная политика приводит к «слепоте» властей даже в очевидных вопросах. При этом латвийские чиновники игнорируют тот факт, что русскоязычное население составляет около 40% жителей страны согласно официальной статистике, сказано в материале.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Латвии по выдворению граждан России — чудовищный пример неонацизма. По ее словам, республика фактически преследует людей по национальному признаку, выдавливая их со своей территории без законных оснований. Она подчеркнула, что подобные действия противоречат нормам морали.

Латвия
Россия
Польша
депортации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последствия удара «Искандера» по элитным подразделениям ВСУ попали на видео
Мигранты устроили резню в Подмосковье, ВСУ прячут офицеров НАТО: что дальше
Новогодние каникулы в 2026 году: сколько дней работаем, как долго отдыхаем
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Японский автогигант лишился права выкупа своих активов в России
Жена Хопкинса заподозрила актера в аутизме
В Германии объяснили, почему Финляндии не стоило вступать в НАТО
«Крайне необычно»: суд в Германии о решении Польши по «Северному потоку»
«Не успел прикрыть»: заключенные пожаловались на тату сокамерника
Появились детали последнего дня жизни убитой в Армении чеченки
В Тамбове водитель автобуса выволок пенсионерку на улицу
Греки испугались электронных паспортов и начали протестовать
В Белоруссии предупредили Литву о последствиях закрытия границы
Опубликована аудиозапись таинственного послания «Радиостанции Судного дня»
Политолог оценил возможности Украины наладить производство ракет
В Польше ужаснулись сумме, которую заплатит страна по долгам Украины
В Госдуме не поверили в сообщения об отказе Китая от российской нефти
В Свердловской области жители сами починили дорогу после отказа властей
«Горстка старушек»: властям Польши задали вопрос после депортации россиян
Измена мужа, двое детей, новые фильмы: как живет Марина Александрова
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.