Депортация российских граждан из Латвии является непродуманным проявлением национализма, пишет газета Mysl Polska. В публикации задается риторический вопрос о реальной угрозе национальной безопасности со стороны пожилых людей, не сдавших языковой экзамен.

Может ли горстка старушек, которым не удалось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии? Ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, и для самих латышей, — сказано в статье.

Автор статьи указывает, что государственная политика приводит к «слепоте» властей даже в очевидных вопросах. При этом латвийские чиновники игнорируют тот факт, что русскоязычное население составляет около 40% жителей страны согласно официальной статистике, сказано в материале.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Латвии по выдворению граждан России — чудовищный пример неонацизма. По ее словам, республика фактически преследует людей по национальному признаку, выдавливая их со своей территории без законных оснований. Она подчеркнула, что подобные действия противоречат нормам морали.