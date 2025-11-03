Измена мужа, двое детей, новые фильмы: как живет Марина Александрова

Марина Александрова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» в кинотеатре «Октябрь» в Москве

Актриса Марина Александрова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем занимается Александрова

Марина Александрова (Пупенина) родилась 29 августа 1982 года в венгерском городе Кишкунмайша. Окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Артистка снималась в картинах «Империя под ударом», «Северное сияние», «Бедная Настя», «Виола Тараканова», «Счастье ты мое», «Крутой маршрут», «Правда скрывает ложь», «Гаражи», «Срочно! Ищу мужа», «Шакал», «Манюня», «Хочу замуж», «Точка ноль», «Макрон» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Александровой

С 2005 по 2007 год Марина Александрова состояла в отношениях с народным артистом России Александром Домогаровым.

В 2008 году она вышла замуж за коллегу Ивана Стебунова. Спустя два года актеры развелись из-за измены супруга.

«Я изменил во Львове на съемках. По глупости, в нетрезвом состоянии, и все. Все выключилось тут же, закончилось, это был неправильный поступок. Я не признавался, но женщины сразу такое понимают. Я вернулся домой совершенно другим. Эта история наверняка бы закончилась, мы ведь с Мариной совершенно разные люди, но не так рано, и за это обидно», — рассказывал Стебунов в программе «Судьба человека».

Сейчас Александрова состоит в отношениях с режиссером Первого канала, журналистом-международником Андреем Болтенко. В 2012 году у пары родился сын Андрей, в 2015 году — дочь Екатерина.

Марина Александрова и Андрей Болтенко, 2019 год Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Чем сейчас занимается Александрова

Марина Александрова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Варшавская мелодия», «Страсти по объявлению» и «Ханума».

В 2025 году вышли сериалы «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш» и «Москва слезам не верит. Все только начинается» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть детектив «Одноклеточный» с Александровой.

