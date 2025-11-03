Греки испугались электронных паспортов и начали протестовать Аvgi: в Греции 300 человек вышли на протест из-за введения электронных паспортов

В греческом городе Солоники состоялась акция протеста против введения электронных паспортов, сообщает портал Аvgi. Мероприятие прошло 2 ноября в центральной части города при участии примерно 300 человек. Демонстрацию организовало сообщество «Объединенные македонцы», выступающее против внедрения новых удостоверений личности.

Организаторы акции в своем заявлении предупредили об «императивах нового порядка» и «опасном пути». По их мнению, все это угрожает качеству жизни греческих граждан.

До этого сообщалось, что парламент Греции одобрил законодательную инициативу, разрешающую введение 13-часового рабочего дня. Решение было принято несмотря на массовые протесты и забастовки, прокатившиеся по стране в начале октября. Законопроект, разработанный Министерством труда, предусматривает внедрение системы гибкого графика работы. Противники реформы организовали масштабные акции протеста, включая 24-часовые забастовки.

До этого Греция вместе с Францией и Нидерландами выступила против перехода на голосование квалифицированным большинством при принятии новых членов в Европейский союз. Дания, как писали СМИ, также не поддерживает данную инициативу. Указанные страны выражают недовольство, поскольку после изменения процедуры лишатся возможности блокировать заявки, которые считают сомнительными.