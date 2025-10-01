Три страны выступили против пересмотра правил приема в Евросоюз

Франция, Нидерланды и Греция высказались против идеи перехода на голосование квалифицированным большинством при принятии новых стран в Евросоюз, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники. По данным газеты, подобную инициативу вряд ли поддержит и Дания.

По словам трех дипломатов ЕС и представителя администрации президента Франции, план сталкивается с сопротивлением со стороны ряда государств, включая Францию, Нидерланды и Грецию, и вряд ли получит широкое одобрение в Дании, — говорится в материале.

По данным издания, эти страны выражают недовольство, так как после изменения процедуры у них больше не останется возможности блокировать заявки, которые им кажутся сомнительными.

Ранее стало известно, что различные представители Еврокомиссии и эксперты резко раскритиковали стиль руководства главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Главу ЕК обвиняют в непрозрачности работы комиссии и подаче противоречивой информации. Эксперты также указывают на централизованное принятие решений.