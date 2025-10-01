Стиль управления фон дер Ляйен вызвал волну критики в Еврокомиссии Politico: в Европе раскритиковали фон дер Ляйен за непрозрачную деятельность ЕК

Различные должностные лица из Еврокомиссии и эксперты подвергли резкой критике стиль управления главы органа исполнительной власти ЕС Урсулы фон дер Ляйен, сообщила газета Politico. В частности, ее осуждают за непрозрачную деятельность ЕК.

В частности, эксперты считают, что Еврокомиссия часто предоставляет противоречивую информацию. У многих из них стал вызывать сомнения централизованный стиль руководства.

Ранее портал Euractiv сообщил, что план Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов для создания кредита на репарации для Украины свидетельствует о незнании главой ЕК основ экономики. Публикация издания указывает на растущую непрозрачность в работе ведомства Урсулы фон дер Ляйен.

До этого норвежский журналист Пол Стейган сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с коровой на льду. По его мнению, она переложила ответственность за разрешение украинского конфликта на президента США Дональда Трампа, чем поставила себя в неловкое положение.

Кроме того, газета Politico отметила, что в Евросоюзе стали резко критиковать Каллас. Причинами этого стали ее позиции по России и конфликту в секторе Газа, а также напряженные отношения с коллегами.