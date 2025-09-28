На Западе Каллас сравнили с коровой на льду Норвежский журналист Стейган сравнил Каллас с коровой на льду

Норвежский журналист Пол Стейган сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с коровой на льду. По его мнению, она переложила ответственность за разрешение украинского конфликта на президента США Дональда Трампа, чем поставила себя в неловкое положение, передает Steigan.

Верховный дипломат ЕС Кая Каллас еще больше обычного смахивала на корову на льду, заявив: «Это он обещал остановить [конфликт]. Поэтому это не наша ответственность», — написал Стейган.

Журналист также указал на парадокс — Евросоюз вводит санкции против России, однако продолжает покупать нефть в РФ. По его мнению, европейская энергетическая политика вышла на «стратегию самоуничтожения».

Ранее Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание военной помощи Украине и не может справиться в одиночку. По ее мнению, США тоже должны оказывать поддержку Киеву.

Между тем профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что Трампу следует разработать план действий на случай возможного падения Украины, так как она находится «в отчаянном положении». Эксперт указал на невозможность изменения ситуации на поле боя. По его мнению, Трамп должен убедиться, что в случае падения Киева его не станут обвинять в этом поражении.