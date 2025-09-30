Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 12:57

В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики

Euractiv: фон дер Ляйен обвинили в некомпетентности из-за плана ЕК по активам РФ

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

План Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов для создания кредита на репарации для Украины свидетельствует о незнании главой ЕК основ экономики, пишет информационный портал Euractiv. Публикация издания указывает на растущую непрозрачность в работе ведомства Урсулы фон дер Ляйен.

Журналисты отмечают, что само предложение и отсутствие его деталей говорят о непубличных методах работы Еврокомиссии. Критики инициативы напрямую заявляют о недостаточной экономической грамотности ее руководства.

По сведениям издания, многие ключевые участники процесса воспринимают идею так называемого «репарационного кредита» как потенциально опасную. Они полагают, что подобное решение способно породить новые серьезные проблемы, а не разрешить существующие.

Конфликт интересов проявился на уровне взаимодействия с Европейским центральным банком. Как стало известно Euractiv, глава ЕЦБ Кристин Лагард осталась крайне недовольна отсутствием официального документа, разъясняющего план комиссии. Вместо предоставления письменного проекта представитель ЕК ограничился лишь телефонным звонком перед встречей министров финансов ЕС.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что механизм передачи замороженных активов России в виде кредита Украине необходимо проработать, и на это уйдут недели. По его словам, концепция пока представлена лишь в общих чертах.

Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
активы
Россия
Украина
