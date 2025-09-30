В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики Euractiv: фон дер Ляйен обвинили в некомпетентности из-за плана ЕК по активам РФ

План Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов для создания кредита на репарации для Украины свидетельствует о незнании главой ЕК основ экономики, пишет информационный портал Euractiv. Публикация издания указывает на растущую непрозрачность в работе ведомства Урсулы фон дер Ляйен.

Журналисты отмечают, что само предложение и отсутствие его деталей говорят о непубличных методах работы Еврокомиссии. Критики инициативы напрямую заявляют о недостаточной экономической грамотности ее руководства.

По сведениям издания, многие ключевые участники процесса воспринимают идею так называемого «репарационного кредита» как потенциально опасную. Они полагают, что подобное решение способно породить новые серьезные проблемы, а не разрешить существующие.

Конфликт интересов проявился на уровне взаимодействия с Европейским центральным банком. Как стало известно Euractiv, глава ЕЦБ Кристин Лагард осталась крайне недовольна отсутствием официального документа, разъясняющего план комиссии. Вместо предоставления письменного проекта представитель ЕК ограничился лишь телефонным звонком перед встречей министров финансов ЕС.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что механизм передачи замороженных активов России в виде кредита Украине необходимо проработать, и на это уйдут недели. По его словам, концепция пока представлена лишь в общих чертах.