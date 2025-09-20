«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 15:54

В Европе озвучили срок готовности механизма передачи Киеву активов России

Еврокомиссар Домбровскис: механизм передачи активов РФ Киеву нужно проработать

Механизм передачи замороженных активов России в виде кредита Украине необходимо проработать, и на это уйдут недели, сообщил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран Евросоюза. Мероприятие прошло в Копенгагене. По его словам, которые приводит ТАСС, концепция пока представлена лишь в общих чертах.

Прямо сейчас мы представили и обрисовали в общих чертах концепцию. <...> Но что касается конкретных условий, то нам еще предстоит поработать в ближайшие, я бы сказал, недели, — заявил Домбровскис.

Кроме того, министр экономики Дании Стефани Лосе не стала говорить о конкретных предложениях. Домбровскис добавил, что к рассмотрению схемы предоставления так называемого «репарационного кредита» Украине вернутся на следующем заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских активов в совместных проектах с США. По его словам, такой шаг мог бы подтолкнуть Вашингтон оказать давление на Евросоюз, чтобы разблокировать средства.

